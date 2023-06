Caterina Balivo regala pizze sul lungomare. Il siparietto con Manfredi: “Sindaco, posso?” | VIDEO

Caterina Balivo pizzaiola per un giorno: l'ha fatto sul lungomare di Napoli oggi, dove per onorare una scommessa fatta in tv ha fritto pizze per festeggiare lo scudetto del suo Napoli.

La situazione richiamava un episodio del film L'Oro di Napoli in cui Sofia Loren preparava pizze tenendo a bada i focosi clienti. Accanto alla conduttrice tv Gino Sorbillo, che ha messo a disposizione il suo locale di via Caracciolo.

Simpatico anche il siparietto col sindaco Gaetano Manfredi (nel video), al quale ha chiesto – ospite a Palazzo San Giacomo – se potesse piacevolmente “occupare” il lungomare con la sua scommessa.