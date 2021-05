Lunga fila di ragazze e ragazzi bellissimi nel cuore di Napoli: il motivo

Prima giornata di casting nel centro storico per individuare i volti maschili e femminili che dovranno rappresentare la bellezza partenopea sulle passerelle della Fashion Art Week, la settimana della moda e dell'arte napoletana ideata e organizzata dal fotografo di moda Alex di Laurenzio in collaborazione con artigiani e commercianti del cuore di Napoli.

Nei locali della pizzeria di Gino Sorbillo hanno sfilato circa 190 tra ragazzi e ragazze, tutti davvero molto belli, tra i quali una quindicina tra modelle e modelli avrebbero riscosso particolare attenzione da parte della commissione incaricata della selezone composta da Alex di Laurenzio in quaalità di art director, Mauro Carillo, Nancy D'Anna e Davide Montana per la fotogenia, il produttore televisivo Ferdinando Bottino, i fotografi Antonio di Laurenzio e Sasà La Porta, per il make-up Giacomo Alberto, per l'hairstyle Antonio Iengo, Gino Sorbillo l'influencer e blogger Christian Musella, per il portamento e stile Lorenza Pizza, Samantha Esse ed Estera Batfili, per la dizione il bel tenebroso Cristian Faro e per i costumi Angelo Fiengo.