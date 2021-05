AAA Modelle e modelli cercasi: il casting nel cuore di Napoli

La Napoli Fashion art week cerca tra le 20 e le 25 ragazze e 10 ragazzi per sfilare sulle passerelle della 1a edizione della Napoli Fashion Art week, l'iniziativa organizzata dal fotografo di moda Alex di Laurenzio con l'obiettivo di rilanciare turismo e artigianato partenopei dopo i giorni più bui della pandemia.

Quasi duecento tra ragazzi e ragazze gli aspiranti che hanno già superato le preselezioni: tra loro saranno selezionati i volti che rappresenteranno la bellezza partenopea maschile e femminile, in abbinamento a luoghi o monumenti simbolo della nostra città, e sfileranno nel corso della Naples Fashion Art Week. Requisito fondamentale un'altezza minima di 1 metro e 70 centimetri, indispensabile per la passerella. "Per il resto nessuna preclusione", spiega Alex di Laurenzio che da sabato è anche sul presepe del Maestro Ferrigno: un riconoscimento da parte degli artigiani di San Gregorio Armeno per la sua capacità organizzativa, l'inventiva e la dedizione nel voler richiamare attenzione positiva sulla nostra città.

Il casting si terrà - ovviamente nel massimo rispetto della normativa anti-covid - nei locali della pizzeria di Gino Sorbillo, trasformati per l'occasione in fashion stage. Presenti, tra gli altri, alcuni stilisti e artisti del make up e dell'hair style