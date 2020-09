Marisa Laurito cerca le nuove voci di Napoli

Marisa Laurito, direttore artistico dello Stabile della Canzone napoletana, cerca i nuovi protagonisti della musica napoletana.

Chi supererà le selezioni, in corso in questi giorni, avrà l'occasione di partecipare a TerraeMotus Neapolitan talent, lo speciale talent live che si terrà settimanalmente sul palco del Teatro Forcella. Saranno due, inoltre, i giovani inseriti da subito nella compagnia stabile del teatro che inaugurerà il 30 ottobre la stagione con Adagio napoletano - Cantata d’ammore, il nuovo musical di canzoni classiche napoletane scritto e diretto da Bruno Garofalo.

«Chiamo all’appello i giovani che abbiano talento, una bella voce e la voglia di formarsi e perfezionarsi nell’arte del canto, che appartiene alla grande tradizione di Napoli», spiega la popolare artista.

Per partecipare è necessario inviare, entro e non oltre il prossimo 25 settembre, all’indirizzo casting@teatrotrianon.org, una traccia audio in formato mp3 e/o un paio di links di una performance canora, due foto a colori, di cui una a figura intera, e un curriculum.

Al termine della preselezione sulla base dei materiali inviati, lunedì 28 settembre partiranno le audizioni in teatro, ovviamente nel rispetto delle normative sanitarie di contenimento dell'epidemia di Covid-19.