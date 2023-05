Cast eccezionale per lo spettacolo "tra palco e realtà" il prossimo 16 giugno a Nola

Arriva al Teatro Umberto di Nola "Tra Palco e Realtà - Musica, Danza e Parole", lo spettacolo che vede in scena alcuni tra i beniamini del grande pubblico dei social e della Tv. La serata sarà condotta da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa. Strutturata con un talk iniziale, vedrà i protagonisti raccontarsi e interagire con il pubblico. A seguire - come da titolo - musica e danza.

Il cast

A firmare lo spettacolo è Christian De Fazio, produzione Influendo, manager Agata Imbrogiano. Sul palco Christian Stefanelli ballerino molto amato nella scorsa edizione di Amici; Samu - Samuele Segreto, ballerino e apprezzatissimo attore in “Stanizza D’Amuri” per la regia di Giuseppe Fiorello; Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna partiti da Amici 13 e oggi ballerini professionisti; Maddalena Svevi; Manuel Ciancarelli, cantante dalla voce potente ed emozionante che in meno di un mese dall’uscita del suo ultimo singolo AMOREASSENZA ha superato i 10.000 streaming solo su Spotify; Loredana Errore