A Napoli cassette postali collegate ad Internet, con schermo digitale

Presentate nello storico palazzo di piazza Matteotti le nuovissime cassette "smart" di Poste Italiane: hanno schermo digitale e sono collegate ad internet. Parte dunque nella nostra città la rivoluzione delle storiche cassette per lettere, installate nel lontano 1961 in tutte le città e paesi d’Italia, tra i simboli di Poste Italiane.

Cosa fanno le cassette smart

Le cassette postali “smart” sotto la tradizionale livrea rossa, battezzata sessant’anni, fa nascondono un “cuore” hi-tech.

Dotate di uno schermo ad e-ink, infatti, sono connesse a internet e corredate di sensori in grado di percepire la presenza di lettere al loro interno in modo da ottimizzare i giri di raccolta della corrispondenza, riducendo così l’impatto ambientale.

Possono registrare la temperatura, l’umidità e i livelli di inquinamento (diossidi di azoto e particolati) dell’aria, funzionando dunque come vere e proprie centraline di rilevamento.

I dati vengono visualizzati e aggiornati periodicamente sul display e-ink a bassissimo consumo di energia (la batteria integrata nella cassetta dura un anno), resistente alle intemperie e protetto da un vetro blindato.

Le nuove cassette digitali, inoltre, consentono a Poste Italiane di fornire ai cittadini diverse informazioni di pubblica utilità.

Dove trovare le nuove cassette smart a Napoli

13 le cassette smart attivate a Napoli da Poste italiane. Oltre quella di piazza Giacomo Matteotti numero 2, nell’atrio dell’edificio centrale di Poste, sono in

via Giorgio Arcoleo 48/A,

via Giordano Bruno 199,

via Giulio Cesare 99,

via Diocleziano 228,

via Domenico Cimarosa 27/A,

corso Europa 74,

piazza degli Artisti 27,

via San Carlo 13,

piazza Giuseppe Mazzini 1,

via Abate Minichini 1/E,

via Arena della Sanità 29,

corso Meridionale 20.

In linea con la sua missione sociale, Poste Italiane prosegue parallelamente con l’attività di sostituzione e manutenzione delle cassette postali per riqualificare lo spazio urbano e l’installazione di cassette di ultima generazione anche nei Piccoli Comuni. Senza schermo, le cassette nei Comuni sotto i 5000 abitanti hanno le medesime funzionalità delle cassette “smart”. I dati rilevati sono consultabili all’indirizzo https://www.posteitaliane.it/piccolicomuni inserendo il nome del comune. In Italia le cassette postali sono circa 40.000 di cui circa 600 presenti nella sola Roma Città.