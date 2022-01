Casa Surace, nonna Rosetta pronta per il Quirinale: "Da 70 anni tengo pulite le camere"

"Nonna Rosatta" spiega perchè dovrebbe essere scelta per il Quirinale

Un video diventato subito virale, un discorso all'Italia che ha già raccolto centinaia di approvazioni per una candidatura al Quirinale molto particolare. Nonna Rosetta di Casa Surace è pronta per la carica di Presidenza della Repubblica. La 88enne si è candidata "ufficialmente" per prendere il posto di Sergio Mattarella e spera di poter mettere d'accordo tutte le parti politiche.

Una presentazione ironica, quella di Nonna Rosetta, che in poche ore ha fatto registrare un boom di like. Il noto personaggio di Casa Surace, nel video, spiega i motivi per i quali potrebbe tranquillamente essere eletta al Quirinale.