Festa a Casa Infante di Piazza Vanvitelli: "E' la realizzazione di un sogno"

E' emozionato e felice e non lo nasconde Marco Infante, imprenditore, titolare di Casa Infante con i suoi 13 punti vendita in Italia: ha visto infatti realizzarsi i risultati di un programma pilota che ha impegnato la sua azienda per circa sei anni assieme alla Bottega dei semplici pensieri, associazione guidata da Mariolina Trapanese che riunisce tanti genitori di figli speciali.

L'annuncio

Marco Infante, amministratore dell'omonimo gruppo, annuncia che dopo un apposito percorso di formazione, grazie anche al contributo di Garanzia Giovani della Regione Campania per l'inserimento lavorativo di ragazzi disabili con contratto di tirocinio formativo, Ilaria, 31 anni, simpatica e solare, un cromosoma in sovrannumero nel patrimonio genetico, è entrata a fare parte stabilmente dell'organico del negozio di Piazza Vanvitelli 19. Dove, come si vede anche dalle immagini girate da NapoliToday, l'atmosfera è gioviale e l'alchimia tra i dipendenti fortissima. "Non abbiamo fatto altro che mettere a disposizione una risorsa - si schermisce Marco - programmeranno altri inserimenti lavorativi in altre sedi del grupp e mi auguro che la nostra esperienza convinca altre aziende ad aderire al progetto"