NapoliToday è stata in anteprima nella casa dei figli di mouse: cosa abbiamo visto (e cosa vedremo)

Mancano solo gli ultimi ritocchi nella location di Somma Vesuviana - da sogno, con finestroni ultrapanoramici e arredi coloratissimi - che ospiterà l'attesissimo format "La casa dei figli di mouse". A fare da guida nella casa a NapoliToday è Massimiliano Triassi che con la sua Max Adv produce quello che a tutti gli effetti si presenta come il più colossale esperimento mediatico mai organizzato finora, destinato - in un modo o nell'altro - a mandare in cortocircuito il mondo dell'audiovisivo come lo conosciamo. 100 ore di live divise in 5 ore al giorno per tre settimane con partenza ogni giorno alle ore 21 e chiusura alle 3 di notte sulla pagina social ufficiale www.figlidimouseofficial.it e in simultanea sui profili social dei 12 partecipanti, con la possibilità di condividere e interagire, il format potrebbe fare da spartiacque per le trasmissioni 4.0.

Il padrone di casa, lo chef, Azzu e altre chicche

NapoliToday ha potuto conoscere il 13mo partecipante: non siederà a tavola e neanche sul divano, ma dalla sua postazione osserverà tutto e tutti, pronto a rintuzzare, stuzzicare e anche consolare i presenti.

A coordinare i giochi nella Casa sarà Enzo Bambolina aka Vincenzo Galasso, che annuncia sorprese e a tal proposito possiamo anticipare ai suoi oltre 332mila fans che probabilmente scopriranno la data del suo compleanno.

Abbiamo conosciuto poi Gennaro Rianna, il padrone di casa, che ha messo a disposizione gli spazi che ospitano la casa - oltre 500 mq tra zone di servizio e ambienti - e Ciro Molaro, lo chef che cucinerà le cene per i partecipanti al format. I piatti - da quello che apprendiamo - saranno serviti da apposito personale sotto la guida di un direttore di sala e un risotto ai crostacei con zeste di limone sarà uno dei primi piatti ad arrivare in tavola.

Non mancheranno imprevisti e provocazioni: due dei partecipanti - padre e figlio - arrivano da Milano e il napoletano per loro, a tutti gli effetti, come spiega Bambolina, è una lingua straniera. Uno dei partecipanti, poi, è un modello e Laura La Divina potrebbe innamorarsene.

Nella prima puntata, come racconta a NapoliToday l'autore, Daniele Violante, ci sarà una psicologa che aiuterà i 12 TikToker (e anche AZZU) ad ambientarsi, conoscersi e relazionarsi.

A generare la maggiore suspanse e curiosità l'assenza di filtri e tagli: tutto, infatti, è in diretta mentre su TikTok va solo quello che si vuol fare vedere. Insomma, al di là di qualsiasi giudizio o pregiudizio, a Napoli e oltre Napoli, per chi TikTok lo detesta e per chi invece lo adora, non resta che guardare. Si parte l'11 marzo alle 21.00.