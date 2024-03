Infermieri nella Casa dei Figli di mouse: è polemica

Polemica per la presenza di infermieri all'interno della Casa dei Figli di mouse, il programma che raccoglie in un appartamento alcuni degli influencer napoletani più trash del momento. Durante una gag con protagonista la trans Laura La Divina, hanno fatto il loro ingresso nella casa due presunti operatori del 118 (video in basso), con tanto di divisa e barella. il loro intervento serviva a soccorrere La Divina che, nel frattempo, simulava la rottura delle acque tra le urla degli altri partecipanti in corso, Rita De Crescenzo su tutti. Gli operatori hanno adagiato Laura sulla barella e l'hanno trasportata fuori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una scena colta dall'associazione di infermieri Nessuno tocchi Ippocrate che ha duramente commentato sulla propria pagina Facebook: "Pensavamo di aver toccato il fondo e invece...In questi giorni sta andando in onda una sorta di 'Grande fratello partenopeo', in occasione di una diretta si vedono entrare due operatori del 118 con tanto di barella autocaricante che portano via una donna trans, tale 'Laura la divina'. Uno di questi operatori indossa una divisa di Bourelly Group (società impegnata nel servizio di 118, ndr). Conoscendo la società ambulanze che per anni ha gestito il 118 di Napoli e provincia, siamo convinti che i titolari sono all’oscuro di questo scempio, anzi li invitiamo a denunciare per lesione di immagine. Per il resto, non ci sono commenti, siamo diventati una categoria 'zimbello', da usare all’occorrenza per 'scene a sfondo erotico' o per 'siparietti trash'. Siamo stanchi".

L'associazione, poi, riporta anche la reazione del titolare del Bourrelly Group, Guido Bourelly: "I soccorritori ritratti nel video non è personale appartenente alla nostra azienda. In giro per l’Italia ci sono circa 1.500 divise nostre che non sono state mai più restituite, evidentemente qualcuno le ha usate per girare questa scena, stiamo valutando con i nostri legali eventuali azioni".

Esattamente un anno fa esplose un'altra polemica, quando un'ambulanza arrivò a sirene spiegate davanti a un nuovo negozio aperto su corso Umberto. Il mezzo, però, non era giunto per un soccorso, ma per trasportare alcuni influencer all'inaugurazione.