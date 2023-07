"Nu poco 'e pacienza. Stateve accort": il geniale cartello di un neopatentato

Girando per le strade di San Pietro a Patierno, quartiere dell'area nord di Napoli, ci siamo imbattuti in un geniale cartello scritto - verosimilmente - da una persona neopatentata. Sul lunotto di una utilitaria, in particolare, oltre alla classica "P", è stato affisso un messaggio per tutti gli altri automobilisti.

"Nu poco 'e pacienza. Stateve accort", recita il cartello che ha suscitato una grande curiosità in tutto il quartiere. Non conosciamo l'autore del gesto, ma la sua trovata è quantomeno simpatica e siamo sicuri che ha strappato un sorriso anche ai guidatori che si sono ritrovati davanti - magari nel traffico - il veicolo.