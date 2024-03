"Auto a noleggio. Inutile rubarla": il cartello per i ladri diventa virale

Sui social è diventata virale la foto di un'auto sulla quale è stato affisso un cartello. Il singolare messaggio è per i ladri di auto. "Auto a noleggio, è inutile rubarla. Perdiamo solo tempo io e voi. Voi a rubarla e io a fare la denuncia. Grazie. Poi, scritto a penna, è stato aggiunto: "Aggiungo che è anche vuota nele bagagliaio".

La foto dell'auto - e del cartello - è stata scattata ad Arzano e più precisamente in via Luigi Rocco. Condivisa dalla pagina social "Arzano News", ha raccolto un gran numero di messaggi. Alcuni di utenti divertiti, altri di utenti della zona che hanno visto nel cartello un possibile "rimedio" per contrastare i raid criminali compiuti proprio dai topi d'auto.