Premio Carosone 2023: i protagonisti e i momenti più significativi - FOTO

Emozione, entusiasmo, energia all’edizione 2023 del Premio Carosone, tornata all’Arena Flegrea. A dare il via alla serata il dj set carosoniano di Roberto Funaro mentre il maxischermo trasmetteva le immagini del ritiro dalle scene dell’ "americano di Napoli". Curato nella direzione artistica da Federico Vacalebre, biografo ufficiale di Renato Carosone, programmato e finanziato dalla Regione Campania, prodotto e promosso dalla Scabec con Teta Pitteri, il Premio Carosone anche quest’anno ha riunito in palcoscenico protagonisti e rivelazioni del panorama musicale che hanno unito l’esecuzione di brani del canzoniere carosoniano a loro brani (alcuni celebri, altri inediti eseguiti per la prima volta live). A presentare gli artisti, assieme a Gianni Simioli, Maria Elena Fabi e Noemi Gherrero.

Quest’anno, con Renato Carosone, è stato reso omaggio anche a Sergio Bruni nel ventennale della morte, a Federico Salvatore recentemente scomparso, Diego Armando Maradona e Domenico Modugno.