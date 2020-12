Rintocchi di Natale su Facebook

Nell'ambito della rassegna "Natale 2020: il simbolo , i gesti e la tradizione", curato dal Maestro Ferdinando de Martino, si terrà in streaming il prossimo 21 dicembre, a partire dalle 19.00, da Palazzo D'Urso di Napoli, lo spettacolo musicale "Rintocchi - Campane", tratto da un racconto di C. Dickens adattato per l'occasione in forma di reading.

L'esecuzione è affidata all'attore Andrea Manferlotti accompagnato dal Maestro de Martino al pianoforte e dalla voce del soprano Gabriella Romano.

L'iniziativa è particolarmente interessante e sta suscitando molto attesa tra curiosi ed appassionati perché l'accompagnamento musicale sarà costituito in parte da classici carols natalizi ed in parte da libere improvvisazioni e musiche originali. Rintocchi-Campane è completamente gratuito e potrà essere seguito attraverso la pagina Facebook del Cersim - Centro di musica da camera di Napoli particolarmente attivo nel campo della ricerca musicale ed aperto ad un continuo dialogo e confronto con il territorio della nostra città (link : www.facebook.com/cersim.musica).