Carnevale di Montesanto tra canti e balli nonostante la pioggia

Come da tradizione è tornato il Carnevale sociale di Montesanto giunto alla diciannovesima edizione. Il corteo animato dalla musica delle bande “Scalzabande “ e “Scalzabandine”, dirette da maestro Francesco Paolo Manna, è partito intorno alle ore 15.00 dal parco Ventaglieri per raggiungere nonostante la pioggia battente piazzetta Montesanto.

Le altre tappe del tour sono state piazza Carità, piazzetta Monteoliveto per concludersi poi in piazza del Gesù, dove le maschere sono state come da tradizione simbolicamente date al fuoco. Tanti i bambini presenti accompagnati dai loro genitori.

(Antonio Cafasso)