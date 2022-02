Carnevale, bimbo vestito da rider: polemica social

Avrà non più di 5 anni il bimbo protagonista del video girato sul Lungomare di Pozzuoli e pubblicato su TikTok. Il piccolo è in sella a una minimoto elettrica ed è vestito, in occasione dei Carnevale, da rider con una delel divisia di un noto marchio di delivery.

In sottofondo "Ciao Ciao" una delle hit di Sanremo 2022, cantata da La rappresentante di lista. Il video è molto divertente ed è stato ripostato dalla giornalista e influencer Selvaggia Lucarelli. C'è chi, però, sui social ha anche criticato la scelta dei genitori, ricordando come il mestiere del rider sia sinonimo di paghe basse e sfruttamento.