Carnevale, bimbo mascherato da Errico Porzio: le immagini sono virali - VIDEO

Le strade di Napoli, già da diversi giorni, sono invase da bambini in maschera per la festa di Carnevale e la fantasia non manca. Tra principesse, supereroi e altri personaggi è comparso anche un piccolo pizzaiolo. O meglio, un piccolo "noto" pizzaiolo. Il bambino, inftti, è stato mascherato da Errico Porzio, con tanto di carrettino personalizzato, pizza e rotella.

Le immagini sono finite, ovviamente, anche sui social e sono state condivise anche dallo stesso Porzio (quello originale). " A carnevale ogni scherzo vale ma vi giuro che questo non è uno scherzo. L'affetto che mi dimostrate è sempre più grande ma stavolta vi siete superati. Hai vinto", ha scritto nel post accompagnato da tanti cuoricini.