Carmine Recano, il "comandante" di Mare Fuori, sposa la sua Donatella - VIDEO

Fiori d’arancio per Carmine Recano. L'attore napoletano, noto per l'interpretazione del Comandante Massimo Esposito della serie tv “Mare Fuori”, ha sposato Donatella Tipaldi. I due hanno pronunciato il fatidico "sì" sabato 25 maggio vicino il Castello di Acerra, in provincia di Napoli.

Gli invitati hanno diffuso numerose immagini sui social per immortalare la felicità dei neo sposi. Alla cerimonia, volutamente intima, hanno preso parte parenti e amici stretti. Presenti anche i figli della coppia: Gennaro, nato nel 2020, e Mirea del 2022.

Alla cerimonia anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come Erasmo Genzini con la fidanzata influencer Federica Esposito, Carmine Elia, regista della prima stagione di “Mare Fuori”, e Giacomo Giorgio.