Cinque anni del brand che ha portato a Napoli la cucina nikkei e la prima pokè

Cariño Nikkei compie cinque anni, il ristorante giappo-peruviano che per primo ha portato a Napoli nel 2018 il trend della poke proponendola in chiave nikkei, chiude il 2023 con un trend in continua crescita e un significativo +30% di fatturato. Il piccolo locale, nato nel cuore della movida napoletana, da un’idea di quattro amici, appassionati di viaggi e altre culture, decisi a esplorare e proporre in città i sapori e le tradizioni culinarie di culture differenti, è diventato “grande” e inizia a guardare lontano. Entro il 2024 il brand aprirà il suo secondo store in Italia. Intanto è stata siglata la partnership con il gruppo alberghiero LHP Hotels che ha aperto a Cariño le terrazze dei propri hotel di lusso, prima a Santa Margherita Ligure, ora a Napoli e prossimamente a Montecatini Terme, per offrire ai propri ospiti l’autentica cucina nikkei.

Il format nikkei di Cariño si è consolidato nel corso degli anni, coniugando qualità ed estetica, gusto e design, ricerca, capacità di contaminare e innovare. Todo se hace con cariño (letteralmente tutto è fatto con amore)questo il pay off che accompagna il brand e questo l’ingrediente del successo. Cariño Nikkei parla e piace a un pubblico ampio, ha fatto subito breccia nel cuore dei napoletani di tutte le età ed è diventato presto il punto di riferimento in città per la cucina nippo-peruviana, una tradizione che ha origine verso la fine dell’Ottocento, quando i primi flussi migratori dal Giappone arrivarono in Perù (la parola Nikkei deriva, infatti, da Nikkeijin, che significa proprio “emigrati giapponesi in terre straniere”).

Proposta fusion tra contrasti delicatezza e audacia

Strategica la location, nel quartiere elegante di Chiaia, in Piazzetta Rodinò, cuore della movida napoletana. Spazi minimal e atmosfera allegra dai colori vivaci. Cucina a vista, una sala interna avvolgente per colori e decori con le pareti interamente dipinte a mano – in tema esotico jungle - dall’artista Massimiliano Mastronardi, e un ampio e comodo dehor esterno. A Cariño Nikkei si viene per un pranzo leggero o un business lunch, per l’aperitivo – con l’offerta para picar - e naturalmente per la cena. Tra i top partner di Glovo, Cariño Nikkei è anche take away, delivery e catering per eventi privati. Il delivery, in particolare, rappresenta il 35% del fatturato annuo.

In cucina un team tutto peruviano per una proposta fusion, fatta di contrasti, delicatezza e audacia. Protagonista indiscusso il pesce fresco, esaltato mixando il rigore tipico dei giapponesi all’estro dell’America latina. Creatività, studio approfondito delle ricette e ricerca delle materie prime sono alla base della proposta gastronomica di Cariño. Lo chef è Juan Carlos Yaranga Quispe, peruviano, classe 1984. In Italia arriva nel 2011 e, dal 2018, è a capo della brigata di Cariño Nikkei. Tra i piatti iconici e più amati dai clienti sicuramente il ceviche, uno dei piatti fusion più conosciuti, pesce crudo marinato coniugato secondo diversi gusti, ma anche il tiradito, pesce crudo in stile sashimi ma più sottile, marinato e abbinato a frutta, salse segrete o lime. Da provare gli uramaki combinati con frutti esotici, le pepite di pulled pork, i tacos, i gyoza resi particolari dalle combinazioni fusion dello chef.

La poké è l’altro simbolo del brand: ogni giorno sono oltre 150 le pokè servite. Il piatto unico di derivazione hawaiana viene qui proposto in chiave nikkei e in numerose altre varianti, con un’attenzione costante alle materie prime, una ostinata ricerca di nuove combinazioni e proposte: dal riso Barbie, chiamato così per la colorazione rosa naturale data dalla barbabietola, all’ultima arrivata in carta, la Pokè Butterfly, colorata, leggera e attentamente bilanciata tra proteine, vegetali e carboidrati, studiata in collaborazione con la nutrizionista Paola Marotta per una proposta healthy che non rinuncia al gusto. La ricerca della qualità si ritrova anche nella proposta di fine pasto con i dessert monoporzione de La Carlotteria, il laboratorio di pasticceria contemporanea della napoletana Carlotta Garofalo, che per Cariño Nikkei firma monoporzioni dalla ricetta esclusiva proponendo inedite combinazioni di gusto.