Carditello: un albero per i giovani

In occasione della Festa dell'Europa sarà piantumato un gelso come simbolo di futuro e di speranza

Venerdì prossimo, 7 maggio, con la piantumazione di un albero di gelso da Carditello sarà lanciato un messaggio di speranza volto alla condivisione dei valori di solidarietà tra i cittadini europei e ad incoraggiare il confronto tra i giovani coinvolti nelle attività della Fondazione, sede dal 2019 del Parlamentino studentesco e partner di Intercultura, nello spirito della Dichiarazione universale sulla Diversità culturale promossa dall'UNESCO.

“Carditello è un sito inclusivo e molto amichevole – spiega Roberto Formato, direttore della Fondazione – Stiamo sviluppando numerosi progetti con comitati e associazioni locali per stimolare i più giovani, coinvolgendoli in attività di gelsicoltura e bachicoltura, e riaffermare l’identità del territorio, riqualificando antichi sentieri e impiantando piantine di gelsi. Il modello di collaborazione con Intercultura ci rende particolarmente orgogliosi e intende valorizzare a Carditello ogni tipo di diversità culturale, intesa come fonte di scambio, innovazione e creatività, per la crescita delle nuove generazioni”.

Per l'occasione sarà a Carditello, anche Laura Morrone, in partenza per la Francia e vincitrice della borsa di studio in memoria di Giuseppe Mascolo, vittima della camorra.

L’evento di Carditello si inserisce in un fitto calendario organizzato da Intercultura in tutto il territorio. “La scelta di consegnare nel Real Sito di Carditello gli attestati ai vincitori delle selezioni - spiega Laura Russo, presidente del centro locale di Intercultura Sessa Aurunca - esprime bene la nostra missione. Carditello è un simbolo di riscatto e rinascita per l’intero territorio. Nonostante il forte impatto della pandemia, che ha inevitabilmente comportato una chiusura fisica e simbolica, gli studenti e le famiglie casertane hanno deciso di continuare ad aprirsi al mondo e promuovere il dialogo tra culture”.