Giuseppe Scicchitano e Vincenzo Capuano, entrambi terza generazione nella ristorazione e seguitissimi sui social, assieme in un video realizzano un Jackpot da oltre 6milioni di visualizzazioni su Instagram.

“Questa non è una semplice pizza ma è l’unione di due napoletani che hanno lo stesso modo di pensare alla ristorazione, distinguersi dalla massa per dare un’esperienza unica”, dicono i due mostrando la procedura da far venire l'acquolina per realizzare la regina di tutte le pizze.

Pizza da sogno

La pizza realizzata dalla coppia Scicchitano-Capuano prevede doppia cottura - fritta e poi passata al forno - e un topping di stracciata e tartare di gambero, con scorza di limone.

Il video è stato girato a Sorrento, in una splendida giornata di sole, in un limoneto