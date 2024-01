Pizze e pasta e patate gratis a piazza Trieste e Trento: Vincenzo Capuano inaugura la nuova pizzeria

Pizze a portafoglio e pasta e patate gratuite per i clienti in occasione dell'apertura di ieri sera della pizzeria di Vincenzo Capuano in piazza Trieste e Trento. In tanti hanno atteso diligentemente il proprio turno all'esterno del locale, nonostante il gelo.

Pizza contemporanea

Per il re della "pizza contemporanea", noto anche per l'utilizzo delle forbici d'oro, si tratta della diciannovesima pizzeria aperta. Con lui l'immancabile nonno Enzo, le cui ricette ormai sono diventate viralissime sui social. Gli avventori del locale potranno trovare oltre alle pizze classiche e innovative di Capuano, anche lo street food, fritti e pizze a portafoglio.