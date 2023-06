Nuotatrice da record nel Golfo di Napoli: battuti uomini e staffette in gara

Ha battuto tutti, uomini e staffette, e si è qualificata per la gara assoluta del prossimo 9 settembre: Josie Page, 24enne dell’Australia, ha dominato la gara sin dalle prime bracciate dopo la partenza da Le Ondine Beach Club di Marina Grande. E ha mantenuto un ritmo impossibile da sostenere non solo per i rivali uomini ma anche per i componenti delle staffette che, come noto, hanno la possibilità di darsi cambi regolari. Al Circolo Canottieri Napoli la nuotatrice australiana è arrivata dopo 7 ore 13’ e 34”, tempo che le consente, come da regolamento, di strappare il pass per la gara assoluta di settembre: “Sono felicissima – ha commentato – Una traversata fantastica, con condizioni marine ideali e una leggera onda che mi ha accompagnato per tutta la seconda parte. Mi sono qualificata per la prova assoluta, ma deciderò nelle prossime settimane se gareggiare il 9 settembre o aspettare un anno”.

Josie Page è stata a Napoli tutta la settimana insieme alla famiglia: “Ho visitato la città, bellissima. Tanti posti straordinari, mi ha catturato in particolare il lungomare”.

Tra gli uomini primo lo statunitense Max Goldstain, anche lui sotto le otto ore complessive (7.51.36), che ha preceduto il brasiliano Alexander Beserra Da Silva (8.14.17) e il turco Umit Kamal Cengiz (8.52.16). Prima di loro la staffetta composta da Giovanni Mazzucca, Ctistian Prete, Angela De Luca, Giovanni Bruno, Antonio Guastafierro e Guido Santoro, che hanno gareggiato solo il nome di “Amici di Roberto D’Auria” e sono stati capaci di chiudere la traversata in 7.40.22.

Martedì 27 giugno si torna in acqua per la seconda gara open: in acqua quindici atleti (cinque uomini e dieci donne). Sei per la prova solo, uno per il Duo e i restanti per una staffetta singolare, composta da tredici australiani: “Sono quelli di un gruppo di iscritti più ampio, circa una cinquanta – sottolinea Luciano Cotena – che avrebbe voluto partecipare alle gare open del 2020, quelle poi annullate a causa della pandemia. Con loro avranno diversi tifosi al seguito: parenti e amici che hanno scelto Napoli per le vacanze che nel loro continente sono quelle invernali”.