93 nuotatori in rappresentanza di 11 nazioni e 3 continenti: conto alla rovescia per le competizioni open della Capri-Napoli '22

93 nuotatori in rappresentanza di undici nazioni e tre continenti: sono i numeri delle tre competizioni open della Capri-Napoli 2022, previste per 24 giugno, 1 e 8 luglio, importante viatico al trofeo Farmacosmo per professionisti, la maratona del golfo giunta quest’anno alla 57ma edizione e in programma domenica 4 settembre.

Dopo due anni caratterizzati dalle restrizioni legate alla pandemia, le prove open tornano ai numeri del 2019, con iscritti pronti a sfidarsi nella gara di solo (dove in palio per chi nuoterà sotto le 7 ore e 30’ tra gli uomini e 7.40 tra le donne c’è la qualificazione alla gara ufficiale), duo e staffette.

Le nazioni in acqua

Le nazioni rappresentate sono Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Messico, Regno Unito, Spagna, Turchia e Usa, oltre all’Italia.

Si parte il 24 giugno con 31 nuotatori in acqua.

Tra gli atleti impegnati in staffetta anche l’argentino Claudio Plit, recordman in fatto di partecipazioni nella gara ufficiale (ben 15, primato condiviso con il connazionale Damian Blaum).

Partenza e polemiche

Le tre competizioni partiranno come sempre da Le Ondine Beach Club, grazie all’ospitalità di Gemma Rocchi. "Ad oggi invece - spiegano gli organizzatori in un comunicato - manca del tutto il supporto e il sostegno delle istituzioni capresi che, malgrado i contatti, non hanno mostrato interesse verso la manifestazione".

L'arrivo

Arrivo a Napoli, nelle acque antistanti il Circolo Nautico Posillipo, che come ogni anno non fa mancare il sostegno all’evento, garantendo l’utilizzo delle aree esterne del circolo per accogliere atleti ed appassionati di tutto il mondo. Luciano Cotena della società Eventualmente eventi & comunicazione dice: “Ancora una volta la Capri-Napoli contribuisce a far arrivare da tutto il mondo sempre più persone a Napoli, incentivando la pratica del cosiddetto turismo sportivo".