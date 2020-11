La Capri-Napoli nella Hall of Fame mondiale delle acque libere

La Capri-Napoli, la gara di nuoto in acque libere più famosa al mondo e che quest’anno ha festeggiato l’edizione numero 55, entra a far parte delle stelle della Hall of Fame. L’ufficializzazione è stata data oggi, nel corso di una conferenza organizzata da remoto per rispettare i protocolli anti-contagio, da Ned Denison, rappresentante del comitato esecutivo dell’Imshof (International Marathon Swimming Hall of Fame).

“Siamo felici – spiega l'organizzatore della Capri-Napoli Luciano Cotena – e vogliamo ringraziare l’Imshof e tutti coloro che hanno votato per la maratona Capri-Napoli, per aver fatto in modo che una competizione storica come la nostra potesse entrare nella Hall of Fame mondiale delle acque libere”. Ma Napoli ha anche qualcos'altro da festeggiare: è stato infatti confermato che l’appuntamento con le “stelle” del nuoto in acque libere del 2022 si terrà nella nostra città. Un modo per celebrare la Capri-Napoli e ill suo organizzatore, Luciano Cotena, insignito della “stella” a Melbourne lo scorso anno. “Abbiamo già scelto lo slogan: sarà ‘Benvenuti a casa’ - racconta Cotena - perché Napoli, città estremamente affascinante, ha una profonda tradizione con il nuoto in acque libere. Riteniamo che chi verrà a Napoli nel 2022 farà una magnifica esperienza e stiamo già mettendo a punto l’intera macchina organizzativa dell’evento”.