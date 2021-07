Vento e mare mosso hanno imperversato rendendo una vera e propria gara di resistenza la terza ed ultima Capri-Napoli open del 2021, organizzata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena. Nella specialità a staffetta i quattro atleti del Circolo Canottieri Aniene hanno tagliato per primi il traguardo, posto a ridosso del Circolo Posillipo: Roberto Casini, Renato Ferrante, Marco Leone e Alessandro Tiberti sono riusciti a completare i 36 km che separano le acque antistanti Le Ondine Beach Club di Capri (sede di partenza) da Napoli in 8.06.13.

Alle spalle dei quattro nuotatori del sodalizio romano sono arrivati nell'ordine: New Swim Napoli, formata da Mario Caramanna, Luigi Iervolino, Alba Laurenza, Mariasofia Paparo, Fabrizio e Matteo Scarpati con il tempo di 8.47.22;

A colpi di rematine, con Andrea De Santis, Mateo Rapisarda, Rachele Sechi e Alberto Alatri in 9.33.01;

2 Ponti, con Alberto Alatri, Giulio Maria Argenti Pittaluga e Antonino Rubertà in 9.35.17.

"È stata un'esperienza affascinante - spiegano i vincitori - ma molto dura, molto più del previsto. Le condizioni del mare non hanno agevolato la nostra prova, rendendo decisamente faticosa ogni singola frazione".

La gara "Solo"

Tre gli iscritti alla Gara di Solo, tutti esperti nuotatori in acque libere e in passato già impegnati in traversate nel Golfo di Napoli. Per loro è stata davvero dura.

Michele Barbuscia, 50enne romano, alla sua terza esperienza alla Capri-Napoli dopo quelle del 2018 e del 2020 conclusa con la vittoria in un tempo di poco superiore alle 8 ore, a pochi chilometri dalla costa ha deciso di alzare bandiera bianca. "Ho sofferto le condizioni del mare avverso dall'inizio alle fine, già dopo 5 dei 36 km - racconta - Ho avuto costanti conati di vomito, ho pensato di abbandonare, poi mi sono ritrovato con Gaia Naldini e con lei ho percorso qualche altro chilometro, fino a rendermi conto che non sarei mai rientrato nel tempo massimo. A questo punto ho deciso di montare sulla barca-appoggio".

Non è arrivato al traguardo nemmeno Marco Murari, costretto al ritiro quando ancora era lontano dall'obiettivo.

Fuori tempo massimo, ma arrivata alla meta l'unica donna del gruppo, Gaia Naldini .

Con la terza prova open, si sono concluse tutte le tappe di avvicinamento alla Capri-Napoli trofeo Farmacosmo in programma domenica 5 settembre, data nella quale si chiuderà la Coppa del Mondo di nuoto di fondo con la traversata di 36 km riservata ai nuotatori professionisti.