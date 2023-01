Sapete qual è davvero la differenza tra cappuccino e caffelatte? Eccola spiegata dal grande Maestro Iginio Massari

Iginio Massari è considerato l'assoluto Maestro della pasticceria italiana. Semplicissime e ardite le basi della sua arte: ricercare la perfezione e non smettere mai. All'attivo ha un palmares di oltre 300 premi che gli sono stati tributati un po' ovunque nel Globo. Più di 50 i libri che portano la sua firma, tra cui i principali testi fondamentali della pasticceria.

NapoliToday lo aveva incontrato al Parker's, in occasione dell'evento di presentazione del "Noble Volcano 1895", nuovo speciale blend della Lavazza che aveva scelto la nostra città per il lancio internazionale della pregiata miscela messa a punto con alcuni tra i migliori caffè del mondo. E' in quell'occasione che il Maestro, senza giri di parole, come da sempre è abituato, ha detto "sono troppi a non essere capaci di fare il cappuccino".

Ma qual è il segreto per un cappuccino degno di questo nome? Lo spiega nel noostro video il maestro, aggiungendo il suo segreto per raggiungere la perfezione