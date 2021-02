Museo di Capodimonte: con la zona arancione cambiano gli orari di apertura

Chiusura per il Museo, nel rispetto della normativa relativa ai luoghi di cultura. Cosa è stato stabilito per il Bosco

In ottemperanza del Dpcm del 14 gennaio 2021 che stabilisce la chiusura dei musei e degli altri luoghi della cultura nelle regioni in fascia di rischio Covid di colore “arancione”, da lunedì 22 febbraio 2021 il Museo di Capodimonte resterà chiuso.

Il Bosco

Per quanto riguarda il Bosco, un messaggio della Direzione, rilanciato attraverso le pagine social, spiega: "Per l'alto valore sociale che il Real Bosco ha per il quartiere di Capodimonte e per tutta la città di Napoli, lo si lascia aperto durante la settimana in considerazione di una frequentazione ragionevole che consente di assicurare le necessarie misure di contenimento del contagio:uso della mascherina, distanziamento fisico e divieto di assembramento".

Il week end

Nessun accesso al bosco sarà invece consentito durante i week end, finché resteremo in zona arancione: "L'alta affluenza registrata nei weekend, fattore di rischio per il diffondersi della pandemia, ci costringe a chiuderlo", spiega infatti la direzione.