Natale e Capodanno: ecco come funzioneranno i trasporti pubblici a Napoli

A Capodanno servizio no-stop di metropolitana Linea 1 e Funicolare Centrale. L'annuncio viene da Palazzo San Giacomo che sottolinea che "è stato sottoscritto da Anm e dalle organizzazioni sindacali l’accordo fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi per garantire il servizio di mobilità pubblica in città la notte dell’evento in programma a Piazza Plebiscito nell’ambito dell’articolato cartellone di 4 giorni per il Capodanno che cominciano il 29 e terminano l’1 pomeriggio".

“Sono molto soddisfatto dell’intesa raggiunta: il mio ringraziamento va ai lavoratori il cui contributo è fondamentale per migliorare l’offerta agli utenti e alle migliaia di turisti che popolano la nostra città in questo periodo: è un ulteriore passaggio verso il rafforzamento dell’azienda messo in atto da questa Amministrazione”, il commento del sindaco Manfredi.

“Si tratta di un risultato molto importante per i cittadini e i turisti, quello raggiunto su metropolitana e funicolare aperte non stop nella notte di Capodanno ed in generale sul funzionamento di tutti i trasporti a Natale e Capodanno. La grande collaborazione fra Comune, Anm e sindacati ha portato al raggiungimento di questo obiettivo, il primo di altri che certamente otterremo da inizio anno”, ha aggiunto l’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza.

I trasporti pubblici in città nelle festività

24 DICEMBRE

Metropolitana Linea 1: chiusura ore 20.00: ultima corsa da Garibaldi ore 19.52, da Piscinola ore 19.24;

Funicolari: chiusura ore 20.00: ultima corsa ore 19.40;

Bus: fine servizio entro le ore 20.00 circa, ultima corsa da capolinea ore 19.00, sospesi servizi notturni; Alibus fine servizio ore 20;

Ascensori: apertura ore 08.00 chiusura ore 20.00.

Sosta in struttura: servizio ordinario;

Sosta a raso: fine servizio ore 20.00

25 DICEMBRE E 1 GENNAIO

Metropolitana linea 1:

Chiusura ore 13.30 - ultime corse del mattino da Piscinola ore 12.36 - da Garibaldi ore 13.04.

Riapertura dalle ore 16.30 -Prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 16.48 - da Garibaldi ore 17.28

Chiusura 23:30 - ultime corsa da Piscinola ore 22.29 - da Garibaldi 23.02;

Funicolari

Mergellina: ultima corsa ore 13.00;

Montesanto: ultima corsa ore 13.00 riapertura ore 16.30 ultima corsa 22.30;

Centrale: ultima corsa ore 13.00 riapertura ore 16.30 – ultima corsa 00.30;

Bus

fine servizio entro le ore 13.30 circa, ultime partenze previste ore 12.30;

ripresa dalle ore 16.00 fino alle 23.00, con servizio ridotto sulle principali linee di direttrice (non sono previsti servizi notturni);

Alibus servizio ordinario

Ascensori: apertura ore 07.00 chiusura ore 13.30. Ascensori Chiaia e Sanità riapertura ore 16.00 – 24.00;

Sosta in struttura e a raso: chiusura ore 13.30; riapertura ore 16.30 fino a fine turno

NOTTE del 31 DICEMBRE

Metro linea 1: servizio no stop;

Funicolari:

Centrale no stop;

Montesanto e Mergellina – ultima corsa ore 19.40;

Bus

fine servizio entro le ore 20.00 circa, ultima corsa da capolinea ore 19.00;

sospesi i servizi notturni;

Alibus fine servizio ore 20;

Ascensori: apertura ore 08.00 chiusura ore 20.00.

Sosta: no stop per Argento, Brin, Chiaiano, Colli Aminei, Frullone e Spalti.