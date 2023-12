Cenone: da Pompei un piatto originale, elegante, facile da preparare ed economico da portare a tavola

Gli ingredienti sono facili da reperire, poco costosi e in questo periodo li abbiamo più o meno tutti in casa, quindi sostanzialmente di recupero. L'idea invece è geniale nella sua semplicità: mescolarli, e aggiungere dei maccheroni et voilà: ecco "Cavolo che pasta!".

Cavolo che pasta!

Si tratta di un primo piatto intrigante, elegante, completo, economico e anche ben augurante. A idearlo e metterlo a punto è stato Pierpaolo Giorgio, nuovo chef del ristorante-museo Cenere a Pompei, la storica dimora ottocentesca di Gennaro Santarpia, a pochi passi dall’ingresso degli Scavi Archeologici, con sala con muri di cenere e lava del Vesuvio.

Inserito nel menù delle festività, il piatto ha rapidamente conquistato clienti locali e stranieri.

Ecco la ricetta fornita dallo chef Giorgio:

Ingredienti per 2 persone:

110 g Baccalà salato

170 g pasta mista corta trafilata al bronzo

1 cavolo bianco

1 papacella sotto aceto

riduzione o glassa di aceto balsamico

1 aglio

olio e.v.o

sale.

Si tratta, in pratica, di una rivisitazione dell’insalata “di rinforzo” partenopea che durante le feste a tavola non manca mai a partire dalla Vigilia fino appunto a Capodanno, di volta in volta "rinforzata" con ingredienti di recupero.

Procedimento:

Pulire il cavolo, lessarne la metà in acqua bollente salata per 8 minuti e frullarlo con un frullatore ad immersione, metterlo da parte.

In una padella preparare un fondo con aglio e olio, soffriggervi il baccalà già ammollato e mettere da parte.

In una casseruola soffriggere altro aglio e olio e aggiungere la metà rimasta del cavolfiore (quella non lessata e frullata). Far soffriggere

Far bollire un po' di acqua senza salarla: aggiunta gradualmente servirà per portare a cottura la pasta che va messa cruda nella casseruola con il cavolo precedentemente soffritto. Girare la pasta continuamente fino a cottura. Aggiungere la crema di cavolo. Amalgamare, aggiungere il baccalà e regolare di sale.

Guarnire con pezzetti di papacelle, completare con un giro d'olio evo a crudo, una foglia di prezzemolo e pois di aceto balsamico.