2023: ecco come è iniziato a Napoli

Napoli regala un primo dell'anno straordinario: temperature primaverili, sole, locali aperti e un mare irresistibile . Così, complice il tepore della giornata, il cimento invernale - appuntamento immancabile da ormai 20 anni - alla spiaggetta di Rotonda Diaz, la mitica Mappatella Beach, si trasforma in una vera e propria festa che coinvolge davvero tutti, compresi i turisti tra cui era impossibile non notare due amici che hanno dichiarato di venire da Verona che, in perfetto stile Mappatella Beach, si sono tuffati in slip (rigorosamente rossi).

Il testimone, di questa virtuale staffetta per il bagno invernale legato alle sensibilizzazioni sociali, è stato passato ai Cimentisti della Rotonda Diaz che, anche questa volta, il 1° gennaio 2023 (per la Nona edizione) alle ore 12 dalla notissima spiaggia cittadina, meglio conosciuta da tutti come “Mappatella Beach” effettuerà il Tuffo Augurale d’Inizio Anno.