Festa di Capodanno a Napoli, da piazza del Plebiscito ai fuochi sul lungomare: tutte le info

Tutto pronto per il Capodanno 2024 della città di Napoli.

I festeggiamenti

Lo start Il programma all'insegna di "Suoni e luci di Napoli" prevede lo start in Piazza del Plebiscito alle ore 21,00 con l'esibizione dei vincitori del contest per nuovi talenti della comicità presentato da Angela Achilli.

Il concerto Alle ore 22:00 via al concerto. A presentare sarà Peppe Iodice con il cast di “PEPPY NIGHT”. Special guests: Arisa, Francesco Cicchella, The Kolors, Jimmy Sax, Enzo Avitabile con I Bottari. Ci saranno: Erminio Sinni, Gabriele Esposito, Lucariello, Ciro Giustiniani.

I DJ set Due i palchi per DJ set che andranno avanti dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del 01.01.2024:

Piazza Vittoria, all'altezza della Colonna Spezzata

Rotonda Diaz

Doppio spettacolo di fuochi d'artificio A mezzanotte, da tradizione, il primo spettacolo di fuochi d'artificio, a Piazza del Plebiscito per poi bissare alle 2:00 a Castel dell'Ovo.

"Napoli non rinuncia alla tradizione, ma sceglie di farlo in sicurezza - dichiara una nota di Palazzo San Giacomo - iniziamo un nuovo anno con allegria e sicurezza. Evitiamo i botti e fuochi d'artificio non autorizzati".

I trasporti

La notte di San Silvestro servizio no-stop per Linea 1 della metropolitana e Funicolare Centrale.

Resteranno inoltre aperti i principali parcheggi di interscambio.

Linea 1 metro

31 dicembre 2023: circolazione no stop

1 gennaio:

chiusura ore 13:30, con ultime corse del mattino ore 12:30 Piscinola, ore 12:50 Garibaldi.

riapertura dalle ore 16:30: prima corsa ore 16:50 Piscinola, ore 17:30 Garibaldi.

Fine servizio alle ore 23:45 (ultima corsa ore 22:30 Piscinola, 23:02 Garibaldi);

Funicolari e ascensori

31 dicembre:

Montesanto e Mergellina ultima corsa ore 19:40.

Funicolare Centrale no stop.

1 Gennaio:

Mergellina chiusura ore 13:00 ultima corsa ore 12.40, riapertura ore 16:30 - 22:30.

Montesanto e Centrale: chiusura ore 13:00 ultima corsa ore 12.40, riapertura ore 16:30- 00:30.

Ascensori

31 dicembre: apertura ore 08:00 chiusura ore 20:00.

1 gennaio apertura ore 07:00 chiusura ore 13:30 / Chiaia e Sanità riapertura ore 16:30 - 24:00.

Servizi di superficie

31 dicembre

autobus in servizio fino alle ore 20:00, ultima corsa da capolinea ore 18:00.

Sospesi i servizi notturni.

Alibus ultima corsa da aeroporto ore 19:15, ultima corsa da porto ore 19:10.

1 gennaio

autobus in servizio fino alle ore 13:30, ultime partenze previste ore 11:30 e ripresa dalle ore 16:00 fino alle 23:00 con servizio ridotto sulle principali linee di direttrice (non sono previsti servizi notturni).

Alibus prima corsa da aeroporto ore 06:30, ultima corsa ore 22:15; prima corsa da porto ore 07:00, ultima corsa ore 22:05.

Aree di sosta

31 dicembre no stop per parcheggi Argento, Brin, Chiaiano, Colli Aminei, Frullone, Spalti, Chiaiano sottopasso e Scampia.