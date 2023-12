Cosa augurano per il 2024 'A figlia d''o Marenaro e Giuseppe Scicchitano

Auguri carnali, esagerati e schietti, insomma veri auguri napoletani quelli che Assunta Pacifico, 'A figlia d''o Marenaro, rivolge alla sua città per il nuovo anno che sta per cominciare attraverso il microfono di NapoliToday. Un anno - augura donna Assunta - all'insegna della felicità, con le persone care, e con l'auspicio che tutti possano avere lavoro.

Alla Figlia d''o Marenaro, regina incontrastata e simbolo della verace cucina napoletana improntata al mare, chiediamo cosa la tradizione consiglia di portare a tavola: sono i piatti tipici delle giornate di festa dei napoletani, con un sapore che si mescola spesso a nostalgia e ricordi, speranze e sogni. Innanzitutto i vermicelli con le vongole: "Per la tradizione dovrebbero essere in bianco - spiega donna Assunta - ma io li preferisco con un po' di pomodoro, 'macchiati' come si dice a Napoli". A seguire il baccalà che deve rigorosamente essere fritto come il capitone, tra i portafortuna culinari per antonomasia del Capodanno.

"Le feste per noi sono un momento speciale - dice Giuseppe Scicchitano, figlio di donna Assunta e patron dell'esclusivo Innovative - siamo sempre al lavoro e capita raramente di riuscire a stare tutti assieme. Perciò in questo periodo a tavola mettiamo innanzitutto l'amore per la famiglia". Alla città per l'anno nuovo Giuseppe augura di continuare a crescere come ha mostrato di saper fare, ovviamente senza dimenticare la squadra del cuore: "Napoli facci ancora sognare", dice