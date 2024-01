Al cenone di Capodanno serve coltellate al marito: in manette una donna

Gli agenti dei Commissariati Arenella e Scampia sono dovuti intervenire nell’appartamento di una coppia in corso Marianella dopo che al Cardarelli è stato trasportato in gravi condizioni l'uomo, 43 anni, che presentava una profonda ferita da arma da taglio all'addome.

Nella casa di via Marianella gli agenti hanno trovato la donna in evidente stato di alterazione psicofisica e un coltello ricoperto di sangue.

In base ai riscontri e alle testimonianze, gli agenti hanno tratto in arresto la donna per tentato omicidio. L'uomo attualmente è in prognosi riservata. La coppia è di nazionalità ucraina.