Napoli: tutto pronto per il Capodanno 2023. Sopralluogo con Peppe Iodice e il sindaco Manfredi

Napoli si accende di luci e musica per il Capodanno 2023. Cominciata la festa, a partire da Piazza del Plebiscito, dove il colonnato della Basilica è tornato a colorarsi di luci mentre il palco è pronto ad ospitare il concerto del 30 dicembre e poi il count down del 31 con il Peppy Night.

Tanti gli eventi da non perdere per quella che si annuncia come una festa unica, che non sarà trasmessa in diretta Tv, e quindi potrà essere vissuta solo in piazza, e tanta la voglia di divertirsi dei protagonisti, dal sindaco Gaetano Manfredi all'istrionico Peppe Iodice che raccomanda di non arrivare tardi.