Teppisti in azione a Capodanno (VIDEO)

Nel grande contenitore c'è di tutto e di più. Ci sono soprattutto fsteggiamenti sopra le righe che sfociano spesso nel vandalismo se non in veri e proprio atti criminali. Dopo aver mostrato chi getta l'albero di Natale dalla finestra di casa e chi ha scelto di festeggiare sparando colpi d'arma da fuoco dal balcone, vi proponiamo una selezione di video con oggetto raid vandalici tra Napoli e provincia. In particolare, automobili incendiate con i botti a Casoria, il tentativo di colpire un'ambulanza con un petardo e un gruppo di ragazzini che prva a distruggere i monopattini elettrici parcheggiati in strada.