Festa con la pistola, la nuova moda corre sui social (VIDEO)

Decine i video pubblicati che ritraggono persone con armi da fuoco, vere o finte, che esplodono colpi d'arma da fuoco per celebrare l'arrivo del nuovo anno

Sempre più persone di Napoli e provincia decidono di celebrare feste e ricorrenze mostrandosi sui social con pistole alla mano, vere o finte che siano. Non fa eccezione il Capodanno, festa per eccellenza, e su Tik Tok sono decine i video che ritraggono questa folle moda, da chi stringe l'arma con il findanzato o la fidanzata a chi sceglie anche la colonna sonora da gangster movie. Questi video, una selezione di quelli cpresenti in rete al momento, sono stati pubblicati tutti sulla pagina Facebook del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.