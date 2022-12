Capitone senza grassi? Ecco come, con la ricetta di Giuseppe Scicchitano

Per chi vuole controllare grassi e calorie ma rispettare la tradizione, il patron di Innovative svela la ricetta del Capitone alla scapece (in menù fino al 9 gennaio)

A Napoli il capitone è il re della tavola della Vigilia di Natale e soprattutto di quella di Capodanno. Simbolo vivente di rinascita e cambiamento, oroburo di fortuna e prosperità, ha però una controindicazione: è tanto saporito quanto grasso. Mangiarlo senza rinunciare a controllare grassi e calorie è però possibile, ci spiega come Giuseppe Scicchitano, rampollo de 'A Figlia d'O Marenaro e patron di Innovative che, con lo chef Sergio Scuotto, ci ha accolto nelle cucine di Innovative, lo sciccoso ristorante di via Foria.

Il Capitone alla scapece ha il pregio di abbinare cottura a griglia con battuto all'aceto (non di vino) e chips di zucchine, prima fritte e poi passate al forno per acquistare coroccantezza. Nel video Scicchitano e Scuotto spiegano come prepararlo