Quanti passeggeri viaggiano davvero sui treni Eav

Nota di Eav per precisare che, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti che limitano la capienza dei passeggeri nei treni all’80% dei posti totali (seduti + in piedi), il numero massimo consentito di passeggeri a bordo varia secondo le diverse tipologie dei treni in esercizio.

Linee vesuviane

Sulle linee vesuviane i treni, a seconda della tipologia, consentono di trasportare da 202 a 237 persone tra posti a sedere e posti in piedi per ogni singolo elemento.

Linee flegree

Sulle linee flegree, in ogni elemento, sono disponibili dai 242 a massimo 273 posti.

Linea Piedimonte Matese - Napoli

Sui treni della linea Piedimonte Matese – Napoli è 95 il numero massimo di passeggeri consentiti.

Linea Piscinola - Aversa

Sulla linea metropolitana Piscinola-Aversa la capienza può arrivare a 208 persone.

Linea Benevento - Napoli

I treni che operano sulla linea Benevento – Napoli consentono da 202 a 303 passeggeri in ogni unità.

"È evidente - scrive Eav - che pur rispettando le limitazioni, in particolari momenti della giornata, nelle ore di maggiore affluenza, quando per esempio su un treno della vesuviana in doppia composizione viaggiano circa 500 passeggeri, la percezione e la realtà è comunque quella di un treno affollato che tuttavia opera nel pieno rispetto della normativa vigente. Resta quindi fondamentale che tutti i passeggeri portino correttamente la mascherina".