Il 27 dicembre anniversario show al Palapartnope di Tony Tammaro che a NapoliToday dice...

Intervista - con chitarra - all'autore di hit intramontabili come "Patrizia" e "Supersantos"

Tony Tammaro (al secolo Vincenzo Sarnelli) è l'alfiere indiscusso di un genere musicale che ha attraversato indenne il confine tra due secoli, unendo generazioni e persone tra loro diversissime per tutto, dai gusti alla provenienza geografica. Stiamo parlando della "musica tamarra": allegra, orecchiabile, con testi densi di umorismo, capace di sdoganare quel modo di vivere felicemente senza neanche un pizzico di bon ton e "strappare un sorriso - come spiega Tony Tammaro dalla sua pagina ufficiale - una risata e un po' di infantile felicità in un mondo sempre più frenetico e alienato".

Dai primi grandi successi, come "Patrizia (la reginetta di Baia Domizia)" o "Supersantos", sono ormai trascorsi 30 anni, ma decisamente non pesano né alle canzoni, divenute veri e propri classici, né a Tony Tammaro, che si prepara a festeggiare con un concerto evento al Palapartenope il prossimo 27 dicembre.

Lo spettacolo è prodotto da L'Azzurra Spettacoli e i biglietti vanno dai 23 ai 34,50 euro. Trattandosidi "spettcolo tamarro", per volere di Tony, vedrà il Palapartenope suddiviso in quattro settori ad hoc: settore CT - chiattilli per le poltronissime; TA - tamarri arricchiti; CF - cafoni e MEF - muort’e famm. Ma ascoltiamo cosa dice Tony Tammaro nel video microfono