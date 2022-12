Natale in-canto dei Carabinieri - Video e Foto

Emozionante esibizione della Fanfara del 10° Reggimento Campania dei Carabinieri nella Basilica di San Paolo Maggiore, a Piazza del Plebiscito.

Con la partecipazione straordinaria del soprano Michela Varvaro, la Fanfara ha eseguito tutti i più bei canti di Natale creando un'atmosfera magica, complice la luce della Basilica.

La manifestazione si è tenuta per Fondazione Città della Speranza Onlus, nell'ambito dell'iniziativa “Tra la gente per la Ricerca" che punta a sostenere la ricerca sulle cure per le patologie pediatriche.