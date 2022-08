In grado di riprodurre oltre 50 voci, simpatico e giovanissimo, RinoTheNicePlayer pubblica il suo primo singolo

La carriera di RinoTheNicePlayer, all'anagrafe Salvatore Ambrosini, classe 2002, di Giugliano in Campania, inizia nel 2014 con l'apertura del suo primo canale YouTube chiamato Two Gamers. Nel 2018 apre il secondo canale, RinoTheNicePlayer appunto, che raggiunge ben presto 9milioni di iscritti. I video sul suo profilo Instagram sono seguitissimi (mitico quello in cui imita Topolino, visto da oltre 1milione di persone).

Nel Castello

Nel 2019 Salvatore Gatti, regista e vicepreside del Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè, lo sceglie per interpretare Andrea d'Ungheria: entra così nel cast de Il Castello, webserie degli studenti del Segrè che si basa sulle vicende storiche più significative di Napoli.

La quarantena

Nel 2020 con la famiglia Salvatore realizza una webserie comica intitolata Le conseguenze della quarantena, con l'obiettivo di strappare sorrisi mentre imperversa l'epidemia.

Tu mi hai rapito

Oggi Salvatore è pronto a lanciare il suo primo singolo, "Tu mi hai rapito", che sarà disponibile su tutti i digital store dal 6 agosto.

Si tratta di una versione di Despacito, brano famosissimo del 2017, revisionata e italianizzata, alla cui realizzazione hanno collaborato EdKara, produttore della base, e Mattia Cerrito, che si è occupato del testo. Di più non è dato sapere perché Salvatore non ha voluto spoilerare.