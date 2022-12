Il Gelo di Marano

Su tutte le piattaforme digitali e su Youtube il video ufficiale de “L’ultima notte”, nuovo singolo di Gelo prod. Poison Beatz. Classe 2000, al secolo Angelo Giaccio, nato e cresciuto a Marano di Napoli, Gelo ha iniziato a scrivere all’età di 14 anni. E' nel 2020 che la sua scrittura sincopata, buia, profondamente intima, prende voce attraverso la musica: «Ho frequentato la scuola fino al secondo anno delle superiori. Sono stato anche promosso e avrei continuato ma era necessario che iniziassi a lavorare – racconta Gelo – Ho imparato cose leggendo libri e ogni sera affidavo ai diari pensieri ed emozioni. Ci ho messo tempo a creare un legame tra parole e musica. Oggi la musica è il mio rifugio. La vivo da quando mi sveglio e per tutto il giorno. Ho un piccolo studio in casa. Mi metto le cuffie e scrivo tanto».

Nel 2020 Gelo pubblica il primo singolo “I miss you”. Poi arriva “Ricordo” (sempre nel 2020). Il terzo singolo di quell’anno è “Cicatrici” in feat con i ModerUp. Nel 2021 escono “Distanti” e “Passi” ed è anche l’anno della svolta per Gelo: Cristian De Rosa (Imperial Management) e Daniele Signoriello (33 Music Management) lo inseriscono nel loro roster e inizia una progettualità che lo porta all’apertura dei live dei big della scena rap, tra cui Geolier e Shiva; sul palco di RTL 102.5, in occasione del Pizza Village sul Lungomare di Napoli e in tanti club d’Italia con le sue esibizioni.

L'ultima notte

Gelo ha scritto questo brano dopo la rottura di una relazione che faceva fatica a finire perché da entrambe le parti c’era ancora la voglia di salvare un amore però, ormai, finito. Gelo, che nelle canzoni mette la sua vita, cerca di ricordare anche i momenti più belli passati assieme a lei e i tanti tentativi per recuperare un rapporto ormai perso.