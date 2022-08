Toto #8: nel segno di Antonio Marino la vittoria del Posillipo ai mondiali di canoa

Ragazzi straordinari quelli della squadra di canoa del circolo rossoverde Posillipo che in Francia, a Saint Omer, hanno disputato una finale difficile con la determinazione che solo la vera amicizia e l'affetto sincero possono dare. Hanno remato, infatti, e combattuto in nome del loro capitano, Antonio Marino, scomparso a fine giugno in un tragico incidente con il motorino.

Toto #8

E con il numero di Antonio, l'8, e il suo nickname di gara, Toto, hanno raggiunto il podio, per un risultato che va molto al di là del trofeo, perché voleva essere, è, e resterà segno e simbolo di amicizia e affetto, come solo i ragazzi sanno vivere.

5-4 al Golden Goal contro la Polonia, il risultato, che ha significato il terzo posto e il bronzo, dedicato dai ragazzi, tra sorrisi e lacrime, al loro capitano, con gli occhi rivolti ai genitori di Antonio, che avevano invitato e fortemente voluto alla competizione.

E tutte le formazioni italiane presenti hanno onorato la memoria di Antonio Marino: le canoe azzurre portavano infatti il suo nickname e il suo numero di gara: «Toto #8».

Terzo posto e medaglia di bronzo anche per la nazionale senior femminile, in cui c'era la giocatrice rossoverde Ada Prestipino. Grande soddisfazione, ovviamente, per Francesca Ciancio, responsabile tecnico squadra nazionale senior femminile; Rodolfo Vastola, responsabile tecnico senior maschile e direttore tecnico delle squadre nazionali; il neopresidente del circolo rossoverde Aldo Campagnola che ha annunciato che verrà innalzato il Gran Pavese per celebrare una vittoria raggiunta con il cuore, in nome dell'amicizia, per Antonio.