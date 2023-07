Daniele Atonna trionfa al campionato mondiale del pizzaiuolo 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Si è da poco concluso alla Mostra d'Oltremare di Napoli il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo 2023 Trofeo Caputo, svoltosi nel padiglione 1, all'interno del Caputo Pizza Village Napoli. Per la categoria pizza di Stagione podio per Daniele Atonna, seguito da Akashi e Vincenzo Pellegrino. A condurre la kermesse, che ha visto ben 500 iscritti divisi nelle diverse categorie, Claudia Mercurio e Enzo Calabrese con interventi di Lino D’Angiò. La vera vincitrice per noi tutti appassionati del "mondo pizza" è Teresa Iorio questa volta grazie al suo migliore allievo Daniele Atonna il quale ha conquistato la prima posizione nella categoria pizza di stagione. La pluri campionessa del mondo, maestra pizzaiola Teresa Iorio, è stata la prima a complimentarsi con il suo allievo e discepolo Daniele Atonna. Giovane fornaio, fan della campionessa, Daniele prese una decisione rivelatasi vincente: lavorare nella storica bottega di Teresa Iorio : "Le figlie di Iorio" in via Conte Olivares 73 di Napoli per formarsi nell'autentica arte della pizza napoletana e apprendere i rudimenti di questa antica e nobile arte. Come un tempo i giovani pittori e scultori si recavano nelle botteghe dei grandi artisti per imparare l’arte e diventare dei maestri, cosi Daniele guidato e seguito dalla preziosa e costante presenza della campionessa Teresa, ha messo a frutto i preziosi insegnamenti. Quando la preparazione di Daniele è stata completata, avendo l’allievo fiducia in se stesso, l’illustre insegnante, lo ha incitato a decidere di iscriversi al campionato mondiale del pizzaiolo Trofeo Caputo 2023, nella categoria pizza di stagione. Daniele ha studiato un eccellente prodotto che lo ha portato alla vittoria per la suddetta categoria. Certamente saranno tanti i festeggiamenti - con sciabolata finale di Gennaro 'o masto d'a pizza - gustando e brindando insieme, per augurare al bravissimo Daniele Atonna il successo che merita e per ringraziare la campionessa Teresa Iorio di aver formato, con il suo costante lavoro, un artista dell'arte del pizzaiolo oramai patrimonio dell'Unesco.