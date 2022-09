I bolidi del mare tornano nel Golfo di Napoli

Dopo cinque anni dall'ultima gara, disputata nel nostro mare nel 2017, i campionati italiani di motonautica tornano nel Golfo di Napoli, ospiti del Circolo Canottieri, con quello che si annuncia come un grande spettacolo.

Sabato 17 settembre si svolgeranno le prove ufficiali, lungo un circuito che copre il lungomare.

Domenica 18 settembre, quindi, la tappa napoletana dei Tricolori per le categorie Offshore 5000, Endurance S450, Touring Cup e Honda Offshore, queste ultime due assolute novità per Napoli.

I numeri della tappa

Ventidue gli scafi al via, con il boom di iscritti nella Touring Cup da diporto (ben dodici equipaggi alla partenza), in cui gareggerà anche il pluricampione italiano, il napoletano Diego Testa (al nostro microfono nel video), in coppia con l’altro napoletano di Monte di Procida Cristian Spatola.

Particolare sarà anche la prova tricolore della categoria Honda Offshore, con i piloti che si sfideranno su gommoni da 100 cavalli messi a disposizione per le tappe dei campionati italiani dalla Federazione Italiana Motonautica. Il clou sarà rappresentato dai bolidi Offshore di classe 5000, insieme con lo spettacolo degli scafi dell’Endurance S450.

Prove e gare tricolori saranno trasmesse in diretta tv su Capri Event (canale 95 dell’analogico nella regione Campania) con immagini mozzafiato grazie al notevole spiegamento di telecamere fisse e droni che per la prima volta permetteranno agli appassionati di seguire lo spettacolo in televisione come se fossero direttamente sul campo gara.

“Questo impegno organizzativo è stato un atto d’amore e un dovere per il nostro circolo, che è un punto di riferimento per questo sport in tutta Italia – spiega il presidente del Canottieri Achille Ventura – Le dirette tv programmate sono un’assoluta novità per Napoli, ma la tappa tricolore sarà uno spettacolo anche per gli appassionati di motonautica, che da terra seguiranno le gare nel braccio di mare e nel circuito, dinnanzi al Molosiglio”. Alla presentazione della tappa napoletana dei campionati italiani di motonautica il coordinatore del comitato organizzatore Sebastiano Pellecchia e i piloti Diego Testa e Gianmaria Di Meglio.