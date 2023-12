Ai Campi Flegrei party hollywoodiano per i 60anni del fashion photographer & journalist Salvio Parisi - FOTO

Un festoso corto circuito tra moda, alta cucina, cultura, grande fotografia e amicizia per i 60 anni del giornalista e fotografo Salvio Parisi e, assieme, la presentazione dell'edizione 2024 del suo Calendario Fashion & Food, al giro di boa dei 10 anni.

Tra luminarie natalizie, musica e food & wine, all'Akademia si sono incontrati per brindare protagonisti di cucina, moda, design, arte, cultura, teatro, tv, sport, stampa, imprenditoria. In loop su megaschermo, i ritratti e le ambientazioni monumentali delle edizioni scorse del lunario firmato da Parisi, fino all’ultima che ritrova i luoghi più iconici dei Campi Flegrei, dove tutto è iniziato, e il team storico in un brindisi finale nell’Antro della Sibilla Cumana.

Nello stile di Salvio Parisi, genuinamente generoso e sempre solare, l'iniziativa era finalizzata alla solidarietà: libere donazioni per le copie in distribuzione gratuita del Calendario e un’asta di beneficenza, battuta da Gianni Simioli, per l’abito firmato da Anna Prota e chiamato Rosemary in ricordo della giovane figliola dello chef Giuseppe Manilia, per la quale era stato realizzato. Aggiudicato alla designer partenopea Roberta Bacarelli, il ricavato è andato alla Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono, dove Rosemary è stata assistita, per un progetto di pet therapy.

Playlist gold dell’inconfondibile Mario Bianco dj, incursioni live 70/80 del vulcanico Gianni Lanni dallo storico “Scugnizzi”, pizze croccanti di Vitagliano, taralli, tartine, panettoni, cioccolati, torroni e gelati dei più autorevoli maître e artigiani, torte di Manilia e Valentina Cappiello, alla soiree hanno preso parte oltre 400 invitati.

Il calendario 2024 vede ritratti i due chef Giuseppe Manilia e Orazio Di Fusco; la modella Gloria Occhipinti; l’art dealer Flavia Cannata; Veronica Maya; Vittoria Schisano; Cristina Donadio; Angelo Carannante; Jorit Agoch; tris rock di Ludovica Nasti; Diego Vitagliano e tutto lo staff storico: Salvio Parisi, ad e fotografo del progetto, Simone Marigliano, braccio destro e post-producer, Clemente Oliva, make-up artist, LucaManzo di Team Leo hair styling, Rosario Imparato, assistente e backstage foto/video, Patty Scorzelli e Matilde Mazzocco, fashion e set stylist, Alessandra Libonati, jewel stylist, Massimo Sanseverino, graphics, Emanuela Capuano, direttrice della Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS, l’enologo Gerardo Vernazzaro, Mario Bianco, music producer & selector, assieme dalle prime edizioni di Fashion & Food Calendar.