Cosa c'entra il pomodoro cannellino con la Sibilla Cumana

Un seme di pomodoro che si tramanda di padre in figlio da generazioni, un terreno dalle caratteristiche minerali uniche che regala sapore, un panorama mozzafiato, le testimonianze della genesi della nostra civiltà e dei suoi miti, tra eroi, dei e re: i Campi Flegrei e Cuma in particolare sono questo e molto di più. Un caleidoscopio di bellezze ineguagliabili che un progetto intelligente e visionario punta a rilanciare a livello internazionale. Assieme stanno lavorando l'ente Parco Archeologico Campi Flegrei guidato da Fabio Pagano (straordinaria la sua capacità di raccontare il territorio e le infinite scoperte e testimonianze che continua a regalare); ConfAgricoltura Napoli, presieduta da Giovanni Tammaro, che coltiva i campi all'interno dell'area archeologica, nella cosiddetta "città bassa", tra il foro e il capitolium; e un manipolo di noti ristoratori della zona flegrea che lavora esaltando gusto e caratteristiche di questo straordinario prodotto di cui a gran voce si chiede la Dop in modo non solo di preservarlo, ma anche di farlo conoscere trasformandolo in un ulteriore attrattore turistico e imprenditoriale.

Il pomodoro cannellino dei Campi Flegrei

È oro rosso il cannellino dei Campi Flegrei: fiammeggiante a piena maturazione, sembra quasi un San Marzano in miniatura ed è un concentrato di sapore dalla buccia assai sottile, la polpa soda e, soprattutto, equilibrio unico tra acidità e sapidità e nessuna dote dolciastra, sì da essere perfetto assieme a pesce e crostacei.

I semi, come si faceva centinaia di anni fa, vengono recuperati dai pomodori. Le piantine vengono guidate lungo impalcature di canne di bambù. La coltivazione avviene secondo gesti e ritmi antichi, assai lontani da quelli tipici della grande industria. Per questo la coltivazione - paziente e virtuosa - non interferisce con l'esigenza di salvaguardare i resti archeologici della zona che nasconde ancora molti segreti.

La Sibilla e la fine di Cuma

Il Parco archeologico racchiude quello che è ritenuto da tutti (ma non dagli archeologi) l’Antro della Sibilla, la Torre Bizantina con il Belvedere che si tuffa nell'azzurro, la Terrazza Inferiore tradizionalmente denominata Tempio di Apollo, e la Terrazza Superiore sulla sommità del Monte di Cuma, denominata Tempio di Giove: nomi destinati presto a cambiare, però, dopo i più recenti ritrovamenti della campagna di scavo intrapresa dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli, che collocano il tempio di Apollo sul Monte, affacciato sul mare. Riportata alla luce, inoltre, anche una basilica bizantina, con ossario, da cui gli studi stanno ricavando informazioni importantissime non solo sulla provenienza degli antichi abitanti dei Campi Flegrei, ma anche sulle sorti di Cuma dopo la sconfitta riportata nel 1203 che mise fine alla guerra contro Napoli ma anche alla sua storia millenaria.

La definizione di Antro della Sibilla si deve al notissimo archeologo Amedeo Maiuri che nel 1932 scavò il monumento alla ricerca dei luoghi descritti nell'Eneide da Virgilio: molte le corrispondenze del sito con il luogo oscuro con “cento porte” dalle quali il vento faceva turbinare le foglie su cui la Sibilla scriveva i responsi.