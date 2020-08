Campagnano, le immagini mozzafiato del borgo ischitano | FOTO

Una distesa di campagne dove i colori del mare si fondono con quelli della terra. Un piccolo borgo che porta ancora i segni delle antiche civiltà rurali che popolavano l’isola. Campagnano è la vera Ischia di un tempo. Qui gli antichi isolani praticavano il Cala Cala: un baratto fra i pescatori e i contadini. I primi si dirigevano sotto le coste per scambiare il pescato con i prodotti della terra, tra cui anche il vino. Ed è proprio qui, a Campagnano, che si produce il rinomato Vigna del Lume, vincitore del Vinitaly 2018 e 2019. Altra attività tipica del luogo è l’allevamento del famoso coniglio da fossa: in questa zona viene, però, cucinato in maniera diversa rispetto al lato occidentale dell’isola dove si aggiunge la Piperna.

Il borgo vanta numerosi e caratteristici vigneti terrazzati e a picco sul mare da cui poter ammirare una delle più belle visuali dell’isola: in basso il Castello Aragonese, la Torre di Michelangelo (o di Guevara), gli scogli di Sant'Anna, la baia di Cartaromana, a sinistra il Golfo di Gaeta, al centro l'incantevole Golfo di Napoli e il Vesuvio, e nel mezzo le isole di Procida e Vivara.

Non solo viste mozzafiato, questo luogo offre anche tanto fresco e una grande quiete, per questo è la meta ideale di chi preferisce allontanarsi dal caos vacanziero tipico dei mesi di luglio e agosto. Unica pecca (ma dipende dai punti di vista) sono le poche strutture alberghiere, è più semplice trovare case vacanza o b&b.

PHOTOGALLERY A CURA DI CLAUDIO CIRIMINNA (@ischiaexplorer)

