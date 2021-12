"E' la camorra il problema più grande di Napoli": il bilancio del Questore di Napoli

In calo rapine e reati connessi agli stupefacenti. In aumento rispetto all'anno del lockdown i "reati di strada", ma "attenzione a narrazioni folkloristiche della camorra che rappresenta il grande problema di questa città"

Rispetto al 2020,contraddistinto dal lungo lockdown, quest'anno a Napoli chiude con un aumento - scontato e previsto - dei cosiddetti "reati di strada", ovvero furti (+14,68%, 55.872) e lesioni dolose (+6,99%). In aumento anche le violenze sessuali: +29,53% per ben 193 casi: in pratica uno ogni due giorni, ma questo dato - ha spiegato il Questore Alessandro Giuliano nella consueta conferenza stampa di fine anno - va interpretato in maniera positiva perché "vuol dire che le denunce aumentano e che le vittime hanno più fiducia nelle istituzioni". Poco al di sotto dei 100, inoltre, i Daspo per i casi di violenza domestica: un reato che spesso, come ha sottolineato Giuliano, ancora non viene percepito come tale a causa di persistenti e radicate barriere culturali.

In città nel 2021 sono invece calate le rapine (-6,09%) e anche i reati connessi agli stupefacenti (-8,54).

E' la camorra il vero problema di Napoli

"Il vero grande problema della città di Napoli, in ogni caso è la camorra", ha detto Giuliano mettendo in guardia da certa narrazione folkloristica, al limite della macchietta, del fenomeno che ne minimizza le attività e lo spessore. "La camorra è presente e attiva anche quando non vi sono manifestazioni eclatanti che, anzi, in alcuni territori evita proprio scientemente - ha spiegato Giuliano - al di là dei reati che vengono immediatamente percepitidalla popolazione, il problema più grande di questo territorio è la camorra, che talvolta non è percepibile nella strada, ma simanifesta nella pubblica amministrazione e nelle imprese".

Per i cittadini, infine, un appello preciso: "Denunciate, denunciate qualsiasi reato, sempre. Anche il più banale, come la condotta del parcheggiatore abusivo. Non accettate alcuna illegalità".